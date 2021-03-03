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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bıraktığı not sonrası intihar etti: 'Ölüm sebebim oldunuz'

Bıraktığı not sonrası intihar etti: 'Ölüm sebebim oldunuz'

olay yeri görüntüler

İntihar Elektrik Kablosu Cenaze Ürdün Yaşlı Adam 

-olay yeri detay görüntüler
-cenazenin araca konulması
-yazdığı not

( ORDU ) Bıraktığı not sonrası intihar etti: "Ölüm sebebim oldunuz" ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi yazdığı not sonrası kendisini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Ünye'nin Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde evinde tek başına kaldığı öğrenilen Ahmet Uysal ((67), aile içi yaşadığı sorunlar nedeniyle yazdığı not sonrası kendisini elektrik kablosuyla asarak intihar etti. Komşuları tarafından emniyet güçlerine kayıp ihbarı verilmesi üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, Uysal'ın asılı halde bulunmuş bedeniyle karşılaştı. "Ölüm sebebim oldunuz" İntihar eden şahsın bıraktığı notunda ise, "Ben bu suçlamayla yaşayamam. Beni öldürdünüz. Böyle bir şey nasıl olur. Bana öyle bir iftira attınız ki bu acıyla fazla yaşayamam. Yaşama son veriyorum. Boş yere suçladınız. Ben bunu hak etmedim. Ölüm sebebim oldunuz" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yaşlı adamın cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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