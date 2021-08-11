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Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi dekor ooluyor
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi dekor ooluyor

Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi dekor ooluyor

-Tarihi at arabasından detay

Nostalji Irak 

--Sahibi ile röp
--Vatandaş ile röp

( SİVAS ) SİVAS

- Bir zamanların vazgeçilmez ulaşım ve taşıma araçlarından olan at arabaları günümüzde işletmelerde dekor oluyor. Sivas’ta tarihi ve eski eşyaları dükkânında sergileyen Tarık Ödül, bir tarihi eseri daha gün yüzüne çıkardı. Ödül, yaklaşık 150 yıllık olan tarihi at arabasını arkadaşının bahçesinden alarak Ferhatbostan Mahallesinde bulunan dükkanının önünde sergilemeye başladı.
Dekor haline gelen at arabası nostaljik sevenlerin dikkatini çekiyor. At arabasını gören vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor. Görenler fotoğraf çektiriyor At arabasının sahibi Tarık Ödül, satın almak isteyenler olduğunu ancak satmadığını belirterek, “Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Eski malzemeleri buluyoruz, getiriyoruz, sergiliyoruz, hediye gönderdiğimiz kişiler oluyor. Oturup çay içen arkadaşlarımız bunları görüyor ve seviyor. Arkadaşlarımız nostalji sevdikleri için böyle bir mekan açmaya çalıştık, bunu da yeni getirdik, bahçede duruyordu gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız, restore edeceğiz daha güzel olacağını düşünüyorum. 100-150 yılın üstündedir büyük ihtimal bir arkadaşımdan aldım kendi bahçesine bırakmış, bizde oradan aldık. Gelip fotoğraf çekinenler var baya da bir ilgi oldu. Satın almak isteyenler oldu da vermedim, restore etmek istiyorum ondan sonra belki” dedi.
“Dikkatimizi çekti” İbrahim adlı vatandaş, nostaljik eşyalardan hoşlandığını ifade ederek, “özellikle eski eşyalardan hoşlanıyorum, nostalji hoşuma gidiyor, burada da yeterince var arkadaşta sağ olsun getiriyor bizde hem ilgilenip hem de çayımızı içip hem de seyrediyoruz. Çok güzelmiş, böyle değerlere sahip çıkmak gerekiyor, bunlar bizim değerlerimiz, yeni yetişen insanlar bunun ne olduğunu çoğu bilmeyebilir ama harika bir görüntüsü var, dikkatimizi çekti, gayet te güzel” diye konuştu.
(OE-GF-
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