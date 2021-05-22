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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bir zamanların assolisti aşırı alkol sebebiyle bilincini kaybetti

Bir zamanların assolisti aşırı alkol sebebiyle bilincini kaybetti

Ambulans detayı

Acil Servis Parmak İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadının bankta yatması
-Olay yerinde kadına müdahale edilmesi
-Kadının ambulansa kaldırılması

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir zamanların assolisti Reyhan S. bir bankta alkolden bilincini kaybetmiş halde yatarken bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bursa Altıparmak Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşlar gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede sevilen ve tanınan bir zamanlar Bursa’nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp assolistlik yapan Reyhan S. (68) olduğu tespit etti. Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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