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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir yıllık aradan sonra sahne alan müzisyenler saatlerce şarkı söyledi

Bir yıllık aradan sonra sahne alan müzisyenler saatlerce şarkı söyledi

sahneden genel, detayü

Sosyal Medya Dinler Çekim Şarkıcı 

-hande dönmez röp

( MUĞLA ) MUĞLA

- Pandemi sürecinde sahne alamayan sanatçılar ve müzisyenler Bodrum Azka Otel'de buluştu. Sanatçı Hande Dönmez saatlerce sahnede kalıp bir yıllık müzik özlemini giderdi. Şarkı söylemeyi özleyen sanatçı Hande Dönmez bir türlü sahneden inmek bilmedi. Orkestra çaldı, şarkıcı Hande dönmez ise hiç durmadan şarkı söyledi.

Azka müzik, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Hande Dönmez’i sahneye çıkardı. Youtube den yayınlanacak olan şarkılar için çekim yapan Azka müzik çekimler bitmesine rağmen Hande Dönmez’i ve orkestrayı sahneden indiremedi. Şarkı söylemeyi özleyen Hande Dönmez yaklaşık 6 saat boyunca sahnede kaldı. Orkestra ise sanatçının sahneden inmesine rağmen çalmaya devam etti. Çekimlerin Azka Tv sosyal medya kanalında önümüzdeki günlerde yayına gireceği öğrenildi. "Hasret giderdik" Sahneleri özlediğini belirten Dönmez, “Bizim için inanılmaz heyecanlı, burada kimsenin olmaması bile bizim sahnede heyecanlanmamızı engelleyemiyor. Uzun zamandır pandemi sürecindeyiz. Ben 1 seneden beri sahne almıyorum, şarkı söylemiyorum. Böyle bir konser yapıp sevenlerimizle buluşalım istedik. Akustik çalışma yapmak istedik. Umarım herkes beğenir ve dinler. Şu anda hasret gideriyoruz. İnanılmaz özledik bir birimizi. Müzisyen arkadaşlarım çalmayı, ben söylemeyi çok özledik. Bence çok özel bir zamanda bunu yapıyoruz. Azka müziğin sahibi Bülent Kaya prodüktörümüz ve yapımcımız. Onun sayesinde bir araya geldik. Çok güzel bir proje yapıyor. İçinde bulunduğum için bu projenin çok mutluyum" dedi.
(EA-OD-Y)
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