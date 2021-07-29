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Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Yangından görüntü

İçmeler Yangın Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Tatilcilerden görüntü

( MUĞLA )- Kimisi denizde keyif yaptı, kimisi kovayla yangın söndürmeye gitti- Orman yangınını izleyip, deniz keyfine devam ettiler MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, sahilde deniz keyfi yapan tatilciler ise denizin keyfini sürmeye devam etti.Edinilen bilgiye göre, Marmaris Siteler mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için yangın söndürme ekipleri 40 dereceye ulaşan sıcakta alevlerle boğuşurken, diğer yanda ise kimi tatilciler deniz keyfinden ödün vermedi. Marmaris’in ciğerleri yanarken, kimi tatilcilerin İçmeler Plajı’nda deniz ve kum keyfi yapması görüntülere yansıdı. Oteller bölgesindeki tatilcilerin ellerindeki kovalarla su taşıyıp yangına müdahale etmesinin yanında, plajdaki vatandaşların istifini bozmaması ve rahat tavırları ise tezat görüntü oluşturdu.
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