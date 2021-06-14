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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar

Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar

Kayalıkların arasındaki 2 yılanın görüntüsü

Uzunlu Kayalı Kapalı Alan Engerek Cep Telefonu 

-Vatandaşın yılanlarla konuşması
-Mesire alanı çatısındaki yılan
-Vatandaşların taş atması
-Yılanın yuttuğu kuşları geri çıkartması
-İki yılanın dans etmesi

( ADIYAMAN )- Sıcaklar arttı, Adıyaman'ın pek çok noktasında yılanlar ortaya çıktı ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir tarafta zehirli iki engerek yılanıyla konuşan adam, diğer tarafta gördükleri yılanı taşlayan vatandaşlar kameralara yansıdı.Adıyaman Çelikhan arasında bulunan Uzunköy kırsalında kayalıkların arasında 3’er metrelik 2 adet zehirli engerek yılanını fark eden Hüseyin Taş, yılanlarla sohbet etti. Yılanlarla konuşurken cep telefonuyla bu anları kaydeden Taş, “Aslanım benim, paşa”, “Biraz yürü la kırmızı”, “Maşallah...Olum sen de gitsene, sen niye burada kaldın” gibi cümleler kurarak yılanlarla konuştu.
Siyah ve kırmızı renkteki iki engerek yılanına zehirli olmasına rağmen zarar vermeden onlarla sohbet etti.Diğer taraftan ise Adıyaman Gürlevik Mesire alanındaki kapalı alanın çatı kısmında vatandaşlar yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılandan korktukları gerekçesiyle vatandaşlar yılanı taşlayarak aşağı düşürmeye çalıştı. Yılan, yuttuğu kuşları korkudan tekrar çıkarttı. Vatandaşlar yılana zarar veremeden yılan boruların arasında kayboldu.Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Sokucak mevkiinde ise iki yılanın dansları vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar iki yılanın sarmaş dolaş halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yılanlar daha sonra kayalıkların arasında kayboldu.
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