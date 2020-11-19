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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı

Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı

PARADAN GÖRÜNTÜ

Efes Trol 

-KUYUMCUDAN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR VE ROP VAR

( BURSA )- Soluğu önce kuyumcuda, sonra bankada aldı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı. Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar bir bir hayaller içerisine giriyor. İnegöl'de kafe işleten Ramazan İlçin de onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde paranın gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ramazan İlçin, "Geçen akşam hesapları toplarken paraları sayarken gözüme bir şeye takıldı. Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabahleyin tekrar baktım. Bankaya gittik kontrol ettirdik, paranın gerçek olduğunu öğrendik. 100 TL'deki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar" dedi.

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