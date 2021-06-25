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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza uygulandı

Bir saatlik denetimde 23 bin 826 lira ceza uygulandı

denetimlerden görüntü

Alkollü Sürücü Polis Para Cezası Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

-denetimlerden detay görüntü
-denetimlerden diğer görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir saatlik denetime takılan ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücülere toplamda 23 bin 826 lira para cezası uygulandı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 20 kişilik ekip, Cumhuriyet Meydanı, Niksar Caddesi ve Atatürk Mahallesi'nde eş zamanlı yaptığı şok uygulamayla sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 35 araca radardan 15 bin 750 lira, bir kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve aynı araç sürücüsüne toplamda 5 bin 398 lira, alkollü olduğu öğrenilen iki sürücüye 2 bin 678 liralık para ceza uygulandı. Yapılan bir saatlik denetimlerde sürücülere toplamda 23 bin 826 lira para cezası uygulanırken, denetimlerde alkollü sürücülerin ise ehliyetine 6 ay el konuldu. Yapılan denetimlerin ilçe genelinde şok uygulamalarla devam edileceği öğrenildi.
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