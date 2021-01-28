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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bir minibüsten 33 kişi çıktı

Bir minibüsten 33 kişi çıktı

Polisin minibüsü durdurması

Polis Para Cezası Tarım Gesi Şili 

-Minibüsten yolcuları indirmesi
-Yolcuların sayılması

( ADANA )- Adana’da tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik minibüsten 33 çıkması polisi bile şaşkına çevirdi ADANA

- Adana’da tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik minibüsten 33 çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Karataş Bulvarı'nda uygulama başlattı. Polis uygulamada tarım işçilerini taşıyan Ali El Ahmet’in kullandığı 33 MA 2342 plakalı minibüsü durdurdu. 15 yolcu kapasiteli minibüsten 33 yolcu çıktı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyeti ve taşımacılık izin belgesinin olmadığı belirlendi. Yapılan teknik değişikliğin bildirilmeyen ve fazla yolcu taşınan minibüs, trafikten men edildi. Ayrıca bu suçların hepsinden ayrı ayrı, 10 bin 850 lira para cezası kesildi.
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