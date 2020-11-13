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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bir kişiyi darp ederek alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Bir kişiyi darp ederek alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından yakalanan 12 kişi polis nezaretinde adliyeye sevk edilişi

Polis Akalan Şili 

-Adliye görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişiyi darp ederek zorla alıkoydukları öne sürülen 12 kişi Burdur'un Yeşilova ilçesinde ve Korkuteli’nde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. 12 kişilik gurup, polisin ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli ilçe merkezi Çayırlı Camii civarında 1 şahsın araca zorla bindirildiğini öğrenen Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu araştırma kapsamında M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y isimli şahısların S.Y isimli şahsı araca zorla bindirerek Yeşilova'da bir barakada alıkoydukları bilgisine ulaştı Eve yapılan operasyonda AY, KY, MD, GB, YE, MY isimli şahıslar yakalanarak S.Y. isimli şahıs kurtarıldı. Polis ekiplerinin araştırma sonucunda şahısların arasındaki konunun tarihi eser ticareti olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan ve tarihi eser olduğu düşünülen vazo, sikke ve silah ele geçirildi. M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y, AY, K.Y, M.D, G.B, Y.E, M.Y, S.Y. isimli şahıslar gözaltına aldı. Şüphelilerden ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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