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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bir kişinin cesedi enkaz altından çıkarıldı

Bir kişinin cesedi enkaz altından çıkarıldı

Cesedin çıkarılması

( İZMİR ) İZMİR

Deprem 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan binada enkaz altında kalan 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı.İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 7 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Öte yandan enkaz altında kalanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
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