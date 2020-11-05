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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
“Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında 20 milyon TL toplandı

“Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında 20 milyon TL toplandı

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( İZMİR ) İZMİR

Depremzede Yerel Yönetimler Basın Açıklaması Yerel Yönetim Hükümet 


- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında depremzedeler için 20 milyon liranın üstünde kira yardımı toplandığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmet İnönü Kültür Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası ile kira desteği veren kişi sayısının 2 bin 107, evini paylaşan kişi sayısının ise 109 olduğunu kaydetti.
“Halkımızın yaptığı kira yardımları 20 milyon liranın üstüne çıktı” diye Başkan Soyer, bağışta bulunan herkese minnettar olduğunu söyleyerek, “Dilerim ki bu hissiyat unutulmaz ve birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeği hafızalarda yer almaya devam eder” dedi.
İzmir’deki depremin hükümet ve yerel yönetimler arasındaki eşgüdüm gerekliliğini de ortaya çıkardığını vurgulayan Soyer, kentsel dönüşümün yanı sıra yerel yönetimler reformunun da yapılması gerektiğini dile getirdi. “Pandemi deprem dinlemiyor” Soyer, İzmir’de depremden sonra Covid-19 hastası sayısının yükseldiği iddialarına yönelik olarak ise da “Çadır alanlarında hızlı önlemler aldık. Sağlık Bakanlığı da poliklinik ve Covid-19 tarama desteği konusunda çalışma başlattı. Ne yazık ki pandemi deprem dinlemiyor. Belki bu nedenle daha fazla yayılıyor, biz uyarmaya ve tedbir almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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