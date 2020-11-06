Bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı - BALIKESİR

- Yanan fabrika - Çıkan alevler - Ekiplerin yangına müdahale etmesi Balıkesir 'de bir kauçuk fabrikasında yangın çıktıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Gönen ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tabakhaneler mevkisindeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Gönen, Bandırma'dan sevk edilen 6 aracın yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ediyor.Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor.
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