Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı - BALIKESİR

Bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı - BALIKESİR

- Yanan fabrika - Çıkan alevler - Ekiplerin yangına müdahale etmesi Balıkesir 'de bir kauçuk fabrikasında yangın çıktıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Gönen ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tabakhaneler mevkisindeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Gönen, Bandırma'dan sevk edilen 6 aracın yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ediyor.Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor.

Polis Fabrika Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı