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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir Kalp Bin Umut Derneği yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü

Bir Kalp Bin Umut Derneği yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü

Yetim çocuklar ve dernek üyelerinin detaylı görüntüleri

Kütüphane Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

-Yetim çocukların halat çekme oyunu detayı
-Yetim çocukların çuval yarışı oyun detayı
-Yetim çocukların sandalye kapmaca oyunu detayı
-Yetim çocuklara ikram edilen yemek ikramı detayı
-Bir Kalp Bin Umut derneğinin sözcüsü Veysi Mercimekçi röportaj
-Dernek üyeleri yetim ve öksüz çocuklarla toplu fotoğraf çekiminden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da faaliyet gösteren Bir Kalp Bin Umut Derneği sosyal sorumluluk projesi adı altında özel bir okulda 100 yetim ve öksüz çocuğa yönelik bir etkinlik düzenledi.
Batman’da faaliyet gösteren Bir Kalp Bin Umut Derneği sosyal sorumluluk projeleriyle 7 ile 17 yaş arası yetim ve öksüz çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.
Bir Kalp Bin Umut Derneği bir kez daha çocukların yüreklerine dokunarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Gün boyu çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp yemek ikramlarında bulunan derneğin üyeleri bu günlerini çocuklara ayırdıklarını ifade etti.
Bir Kalp Bin Umut Derneğinin sözcüsü Veysi Mercimekçi “Bizler bir kalp bin umut derneği olarak her bayramda yetim çocuklara yönelik yapmış olduğumuz kıyafet desteğini pandemi sürecinden dolayı yapamadığımızdan onlara güzel bir ziyafet etkinliği gerçekleştirmeyi hedefledik ve ziyafet eşliğinde ayrıca onları neşelendirmeye yönelik oyunlara oynatmaya çalışıyoruz. Bizler ekip olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda şimdiye kadar köy okullarda elliye kadar kütüphane kurduk. Ve bu her kurulum aşamasında çocuklara yönelikte eğlenceler gerçekleştirdik. Hem yetim çocuklar olsun hem yoksul çocuklar olsun ve bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmalar sonraki süreçlerde devam edecektir. Bu etkinliğin amacı çocuklara daha güzel yarınlar oluştururken onları mutlu edebilmektir. Gerçeği biz onları mutlu edemezsek dahi bir nebze de olsa mutlu etmeyi başarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük ve onu da gördük çok şükür. Şimdiye kadar bugün yapmış olduğumuz etkinlikte 100 civarında kardeşimize organizasyon gerçekleştirdik. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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