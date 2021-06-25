Bir iş yeri ve 3 otomobilin küle döndüğü yangından geriye bu görüntüler kaldı

-Yanmış halde duran otomobilden detaylar

-İş yerinin içindeki malzemeleri toplayan vatandaşlardan detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki kozmetik malzemeleri bulunan bir iş yerinde çıkan yangında iş yeri ve etrafında bulunan 3 otomobil küle döndü. Yangından geriye ise iş yerinde yanan malzemeleri toplayan vatandaşların görüntüleri kaldı. Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 283. Sokak üzerinde bulunan bir binanın altındaki kozmetikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca binada bir çökme tehlikesi olmasına karşı AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yeri ile beraber etrafında bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca iş yerinin bulunduğu binada da hasar meydana geldi. Bina sakinleri tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından apartmanın ilk 4 katındaki evler tahliye edildi. Diğer yandan yanan iş yerinin içindeki malzemeleri toplayan çocuklar ve vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı.

