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Bir ilçe savaş alanına döndü: Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bir ilçe savaş alanına döndü: Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti

Bir ilçe savaş alanına döndü: Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti

Selde zarar gören ilçe merkezinden fotoğraflar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Yağmur Savaş Aşı Altın Sel 


- Aşırı yağmur yağışı sonrasında oluşan selde sular altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine çayının taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü. Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
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