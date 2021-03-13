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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Bir haftadır haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu

- Bir haftadır haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu

Olay yeri

Polis Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin incelemesi
-Yaşlı adamın cenazesinin evden çıkarılışı
-Hayatını kaybeden yaşlı adamla geçen hafta konuştuğunu belirten Ebru Ünal röp.

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu. Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 gündür Faruk Küçükçavuş’tan (70) haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Küçükçavuş’u hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerinin ardından Küçükçavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Küçükçavuş'un cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaşlı adamın bir hafta önce kendisiyle konuştuğunu belirten komşusunun kızı Ebru Ünal, “Perşembe günü annemin 7'si vardı, helva yapmıştık. Akşam üzeri evine gittiğimizde kapıyı kimse açmadı. Adamcağızın vefat ettiğini düşünemedim. Benimle en son geçen hafta cumartesi günü konuşmuştu" dedi.
(EA-HFV-
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