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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın

Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın

Çıkan yangını söndürme çalışmaları

Ahşap Ev Jandarma Keçi Yangına Müdahale Trol 

-Yanan konağın çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da bir hafta arayla aynı ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangında bir konak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı İbişler köyü Kütükler Mahallesinde Hikmet Çakır’a ait konakta henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Daha da büyümeden kontrol altına alınan yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan İbişler köyü Kütükler Mahallesinde geçtiğimiz hafta Hasan Kabadayı’ya ait iki katlı ahşap evde de yangın çıkmış, çıkan yangında ev küle dönmüştü. Ayrıca ahırda bulunan 4 keçide telef olmuştu. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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