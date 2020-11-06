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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bir günlük gelirini İzmirli depremzedelere bağışladı

Bir günlük gelirini İzmirli depremzedelere bağışladı

Kafe genel görüntüsü

Sosyal Medya Deprem Felaketi Depremzede Harekete Geç Düşünür 

-Müşterilerin konuşmaları
-Kafe sahibi Muhsin Mecit açıklaması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde kafe sahibi Muhsin Mecit, bir günlük cirosunu İzmir'de yaşanan deprem felaketinden zarar gören, depremzedelere bağışlama kararı aldı. İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlar harekete geçerken, vatandaşlar da depremzedeler için kampanya başlattı. Bu çerçevede Kütahya'nın Emet ilçesinde Cafe işleten Muhsin Mecit, bir günlük cirosunu İzmir'deki depremzedelere yardım olarak gönderme kararı aldı. İş yerine astığı afiş ve sosyal medyadan bağışı duyuran Mecit, "İzmir'de yaşanan deprem hepimizi çok üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Biz küçük bir işletmeyiz, ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir karar aldık. Küçük de olsa elde edeceğimiz bir günlük tüm satışımızı depremzedelere yardım için bağışlayacağız. Şuana kadar 600 TL oldu. Günsonu ne olursa teslim edeceğiz. Tüm halkımızı ve işletmelerimizi de yardıma çağırıyorum" dedi.
Cafenin müşterileri de kampanyayı anlamlı bulduklarını belirterek, işletmeyi duyarlı davranışından dolayı kutladı.
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