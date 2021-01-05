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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bir gün önce hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs evinde hayatını kaybetti

Bir gün önce hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs evinde hayatını kaybetti

olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Cumhuriyet Kalp Ameliyatı Cumhuriyet Savcısı Polis Ekipleri Ameliyat 


- Malatya'da bir gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs, evinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, dün gece saat 02.00 sularında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Gül (51), akşam saatlerinde ikametinde oğlu S.G. tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Hasan Hüseyin Gül'ün cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gül'ün daha önceden kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.
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