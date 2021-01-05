Bir gün önce hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs evinde hayatını kaybetti



- Malatya'da bir gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs, evinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, dün gece saat 02.00 sularında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Gül (51), akşam saatlerinde ikametinde oğlu S.G. tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Hasan Hüseyin Gül'ün cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gül'ün daha önceden kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.



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