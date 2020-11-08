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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti - BURSA

Bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti - BURSA

- İşletme kapısında asılı olan "Bu işletmede Fransız ürünleri satılmamaktadır" yazısı - İşletmeden alışveriş yapan müşteriler - İşletme sahipleri ile röportajBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir grup esnaf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ve Hazreti Muhammed'i hedef alan açıklamalarının ardından Fransız mallarını boykot etme kararı aldı.İşletmelerinin girişine, "Bu işletmede Fransız ürünleri satılmamaktadır", "Fransız ürünleri alma, Efendi'mizi üzme" yazıları asan esnaf, vatandaşlara Fransız ürünleri tercih etmemeleri çağrısında bulundu.Market işletmecisi Mehmet Ali Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan hakaretlere tepki göstermek amacıyla bu kararı aldıklarını belirterek böyle bir uygulamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Alemdar, "Bizim manevi değerlerimizle alay edildi. En azından bir tepki ortaya koymak durumundaydık. İnşallah böyle uygulamalar artar, kendi değerlerimizi savunabiliriz." dedi.
Esnaf Kamil Kaya da Fransız mallarını satmama kararı aldıklarını belirterek "Bütün esnaf arkadaşları da bu boykota davet ediyoruz." diye konuştu.
İşletmeci Yusuf Kahraman ise vatandaşları Fransız ürünlerini boykot etmesi gerektiğinin altını çizerek "Yapılan hakaretleri kınıyoruz. Hiçbir firmamızın Fransız malını almasını istemiyoruz. Biz de böyle karar aldık. Umarım herkes böyle karar alarak uygulamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Alışveriş İslam İslamiyet Allah 

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