Bir gecede kül olmuştu, sevindirici müjdeyi ‘Vali’ verdi

-Edirne Valisi Ekrem Canalp'in röportajı

-genel ve detaylar

-

-not: 2 gün önce tarihi konakla ilgili geçilen yangın görüntülerini ek yapabiliriz.

-

-görüntü: Edirne klasörüne geçiliyor..



( EDİRNE )- Edirne’de, yangın sonrası küle dönen tarihi müftülük konağı yeniden ayağa kaldırılacak EDİRNE



- Edirne’de, 2 gün önce meydana gelen yangın sonrası küle dönen tarihi müftülük konağı ile ilgili müjdeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp, “Bu tarihi binayı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği, şaheseri aynı şekilde oluşturacak şekilde inşallah yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Cami’nin hemen yanı başında bulunan ve 30 yıldır Edirne İl Müftülük binası olarak kullanılan tarihi konak, 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana gelen yangında alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sardı ve yangın sonrası bina küle döndü. Edirne'de, geçmiş yıllarda kullanımı nedeniyle tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi konakta çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. “Tarihimizle birlikte, ciğerimizde yandı” Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangının gerçekleştiği tarihi konak önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Vali Canalp, “Bundan 2 gün önce gece yarısı saat 04.00’da, bizim halk arasında ‘böcek mektebi’ olarak binilen ve daha sonrasında da 30 yıl önce müftülüğe tahsis edilmiş olan tarihi yapılarımızdan bir tanesi, Selimiye’nin gölgesindeki bu tarihi sivil mimari örneği yapımızda bir yangın çıktı. Bu yangın sabah karşı 04.00 civarlarında başladı ve saat 04.40’da bu binanın önüne geldiğim zaman bütün Edirnelilerin hissettiği bir duyguyu hissettim. Bina ile beraber içimizde aslında tarihimizin bir parçası yanıyordu. Bütün Edirnelilerin düşündüğü şey, ciğerimizde aynı şekilde aslında yandı” dedi.

“Aslına uygun olarak yeniden inşa edeceğiz” Vali Canalp, “Edirne bir tarih kentti. Tarihiyle birlikte her şeyi ile güçlü bir şekilde hissedilebildiği bir kent. Ve böcek mektebi de aslında bu güçlü olan tarihi dokumuzun, geçmişimizin tarihsel mirasımızın bir parçası. Öyle bir parça ki aslında bütün Edirnelilerin, herkesin de bir şekilde hatırasının olduğu bir bina. Bu binanın yanması sonrası hepimize derin bir üzüntüye sebebiyet verdi. Bizlere düşen bir görev var. Bu tarihi yapıyı tekrar ayağa kaldırmak, tekrar yeniden inşa etmek. Bunun için de Valiliğimiz olarak şu anda daha önceden rölövesini çıkartmış olduğumuz bu binanın projelerini bir aylık bir süre içerisinde zaten hazır olan bu rölöveler üzerinden projelendireceğiz. Koruma Kurulumuz ile beraber ortak bir çalışma yapacağız. Ve inşallah bir yıl belki bir yılı aşkın bir zaman içerisinde bu tarihi binayı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği, şaheseri aynı şekilde oluşturacak şekilde inşallah yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Ön değerlendirmelere göre yangının çıkış sebebi: elektrik ve elektriksel sistemler” Vali Canalp, yangınla ilgili şu anda hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmüş olduğu bir soruşturmanın olduğunu aynı zamanda da Valilik olarak da idari bir soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Yangının gerçek sebebini, bu iki soruşturmanın neticesinde söyleyebilirim. Şu an da elektrik ve elektrik sistemi üzerinden kaynaklanan bir sıkıntı olabileceğine ilişkin ön değerlendirmeler var. Ama kesin sonuçları daha sonra soruşturmaların sonucunda söylemek uygun olacaktır” dedi.





loading...