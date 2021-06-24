Bir evlat nöbeti daha sonuç verdi



- İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olanlardan birinin ailesinin Van'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında bulunduğu tespit edildi. Van’da 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde 17 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan Atiye Dayan'ın kızı Şilan Dayan güvenlik güçlerine teslim oldu. Van’da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat’tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 aileden biri olan Atiye Dayan'ın evlat mücadelesi sonuç verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. Diyarbakır'dan Almanya’ya uzanan Evlat Nöbeti'nde, 26. aile de evladına kavuşuyor. Van'daki Annelerden Atiye Dayan’la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" dedi.

(YT-ŞAK-

