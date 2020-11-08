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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bir evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturdu - AYDIN

Bir evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturdu - AYDIN

- Karıncalardan görüntü - Serdar Kocabaş'ın açıklaması Aydın 'da bir evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturduAYDIN (AA) - Aydın ’ın Söke ilçesinde bir evin girişine yayılan çok sayıda karınca, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.Serdar Kocabaş, evine girerken duvar ve zeminde gördüğü siyahlığa yakından bakınca karıncaları fark etti.Çok sayıda karıncanın duvar çatlaklarından çıkarak evin girişine ve zemine yayıldığını gören Kocabaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydetti.
Kocabaş, gazetecilere 20 yıldır aynı evde yaşadığını, daha önce bu kadar çok karıncayı bir arada görmediğini, görüntünün kendilerini endişelendirdiğini belirtti.
"Bu kadar karıncayı görünce korktuk." diyen Kocabaş, görüntüleri belediye görevlileri ve ilgili makamlarla paylaştıklarını, karıncaların sismik hareketlere duyarlı olması nedeniyle yakın zamanda bölgede yaşanan depremlerden etkilenerek yüzeye çıktıklarını düşündüklerini ifade etti.

Deprem İlginç Görüntü Cep Telefonu 

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