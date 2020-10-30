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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bir dönem cami ve hastane olarak kullanılmış tam bin 200 yıllık yapı

Bir dönem cami ve hastane olarak kullanılmış tam bin 200 yıllık yapı

kiliseden detay

Restorasyon Zihinsel Engelliler Hastane Köy Muhtarı Yeni Cami 

-duvarlarından detay
-Muhtar Hayati Sinem röp.
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir dönem cami ve zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak kullanıldığı bilinen ve yıkılmaya yüz tutuna bin 200 yıllık kilisenin temizliği yapılarak restorasyon projesi hazırlandı ELAZIĞ

- Elazığ'da bir dönem cami ve zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak kullanıldığı bilinen ve yıkılmaya yüz tutuna bin 200 yıllık kilisenin temizliği yapılarak restorasyon projesi hazırlandı.Elazığ'da Ekinözü (Habap) köyü içerisinde bulunan ve Hristiyanlığın erken dönemine ait bin 200 yıllık Meryem Ana Kilisesi, zamana karşı direniyor. 9’uncu yüzyıldan önce zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak da kullanıldığı yazılı kaynaklarda yer alan kilise 1900 yıllarda yöre halkı tarafından ise cami olarak kullanıldı. 40 yıl boyunca cami olarak kullanılan kilise, yeni cami yapılmasının ardından boş kaldı. Yüz yıllara rağmen ayakta kalan tarihi yapı doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde bu yıl içinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından projelendirme çalışması yapılan kilisede iç temizlik çalışması da gerçekleştirildi.
Yapılacak çalışma sonrasında hazırlanan projenin onaylanması halinde tarihi yapının üzerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılması veya restore edilmesinin beklendiği bildirildi.
Kilisenin Ekinözü köyünde olduğunu dile getiren köy muhtarı Hayati Sinem, “Köyün eski ismi Habap’tır. Köyümüze ait olan güzel bir tarihi eser var. Bize gelen arkeologların söylediğine göre bin 200 yıllık yapı olduğudur. Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bir yapı olduğunu söylediler. Bu yapı yaklaşık 40 sene cami olarak da kullanılmış. Yakın dönemde Elazığ Müze Müdürlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun çabaları, valiliğin destekleri ile iç temizliği, projelendirilmesi yapıldı” dedi.
Projenin sunulduğunu belirten Sinem, “Artık orijinaline göre duvarların durumuna bakılarak onarılır. Yada üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılır. Çok eski bir tarihi eser olmasına rağmen hale ayaktadır. Zaten yerli halkında ayakta tutabilmesi için yapacağı bir şey yoktur. Çok eski bir tarihi eser olduğu için yılların getirdiği bir yorgunluk da olsa gerek bu kadar ayakta durabildi. Köyümüzde böyle bir tarihi eserin bulunması şanstır. Köylü olarak temennimiz, buranın restorasyonunun yapılıp turizme kazandırılmasıdır” diye konuştu.

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