Bir babanın en acı bekleyişi... Kızının cesedinin başında oturup bekledi

-Kaza yapan arac

-Yerde üzeri örtülmüş ceset

-Ağlayan yakınları

-Olay yerindeki ambulans, sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma

-Yapılan inceleme



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçtaki bir çocuk hayatını kaybederken anne ile 2 çocuğu ise yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü babanın, ölen kızının cesedinin başında oturup beklemesi yürekleri dağladı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Taşlıhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakim T.’nin kullandığı 02 FP 781 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 16 yaşındaki Aynzeliha Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan anne Gözlü T. ile 2 çocuğu ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. En acı manzara Kazadan yara almadan kurtulan sürücü baba, hayatını kaybeden kızının cenazesinin başında oturup bekledi. Babanın başını ellerinin arasına alıp uzun süre beklemesi yürekleri dağladı. Kazayı haber alıp olay yerine giden kızın yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-

