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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bir annenin yürekleri yakan ‘evlat’ feryadı.

Bir annenin yürekleri yakan ‘evlat’ feryadı.

Olay yerinden detay

Oylum Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

-Cenazeden detay
-annenin sinir krizi geçirmesi
-Yakınlarının sakinleştirmeye çalışması
-annenin feryatları
-Babadan detay
-Polis ekipleri detay
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

( ANTALYA )- Antalya’da 16 yaşındaki genç, 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti- Oğlunun cansız bedeni başında sinir krizi geçiren annenin ‘Yaktın beni oğlum’ feryatlarıysa yürekleri dağladı ANTALYA

- Antalya’da 16 yaşındaki genç, apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Oğlunun cansız bedeni başında sinir krizi geçiren annenin, ‘Yaktın beni oğlum’ feryatlarıysa herkesin yüreğini yaktı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi Göller Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Recep ve Ayşegül Günay çiftinin 2 çocuğundan 16 yaşındaki H. E. G’nin pencereden beton zemine düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın intihar olup olmadığı yönünde araştırma başlattı. "Yaktın beni oğlum" Oğlunun yerde cansız bedenini gören Ayşegül Günay ise sinir krizi geçirdi. Cenazenin başında, “Benim selvi boylumdu. Bu nasıl bir şey Allah’ım. Sığmıyorum bir yere. Yaktın beni oğlum. Kalk” şeklinde feryatlar eden anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay Yeri Ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (SM-
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