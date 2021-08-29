Bir annenin çaresizliği... 9 yaşında 27 ameliyat olan mikrosefali hastası kızı için doktor arıyor

-aileden detay

-anne ile röp

-sahranın evin içinde gezmesinden detay



( KARABÜK - ÖZEL)-Küçük yaşta hastalıklarla mücadele eden Sahra kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor KARABÜK



- Karabük’ün Yenice ilçesinde mikrosefali hastası olan 9 yaşındaki Sahra Erişoğlu kendisini ameliyat edecek doktor bulmakta zorlanıyor. İlçeye bağlı Özal Mahallesinde yaşayan Yeliz Yağbasan’ın üç kızından biri olan Sahra Erişoğlu'na 1 yaşındayken mikrosefali teşhisi konuldu. 3 yaşındayken karaciğerini kaybeden Sahra 4 yaşındayken de teşhisi konulan cilt kanseriyle mücadele ediyor. Küçük yaşta birçok hastalıkla savaşan Sahra kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Maddi ve manevi olarak zor günler geçiren Sahra’nın ailesi kızlarını ameliyat edecek doktor bulmakta zorlanıyor. İHA muhabirine konuşan Anne Yeliz Yağbasan, Sahra’nın doğduğunda hiçbir hastalığının bulunmadığını söyledi.



“Yüzünde tümörler çıkıyor ve onlar alınıyor” Sahra’ya 9 ay sonunda mikrosefali teşhisi konulduğunu belirten Yağbasan, “Ondan sonra güneş alerjisi ortaya çıktı. Yandı güneşte. Bir yaşından itibaren hastanelerdeyiz. 3 yaşında karaciğerini kaybetti. 4 sene önce de cilt kanseri teşhisi konuldu. 4 yıldır yüzünde tümörler çıkıyor ve onlar alınıyor” dedi.

“Ağrısını söyleyemiyor, sadece ağlıyor” Şuana kadar karaciğer nakli dahil 27 ameliyat gerçekleştirildiğini aktaran anne Yağbasan, “Şuanda yüzünde bir tümör var. Bunun alınması gerekiyor. Kesin çözümü varsa, tedavi edebilecek bir yer istiyoruz. Tedavi olması gerekiyor veya en azından ameliyat olup rahatlaması gerekiyor. Yüzünde çıkan şey onu çok zorluyor. Kendisini ifade edemiyor, ağrısını söyleyemiyor. Sadece ağlıyor. Sen ne kadar anlayabilirsen o kadar anlıyorsun” diye konuştu.

“Bu seferki tümör bu zamana kadar çıkanların en kötüsü” Ameliyatların çoğunun İstanbul’da gerçekleştiğini anlatan Yağbasan, şunları söyledi: “Sürekli çıkıyor. İki ay önce ameliyat oldu, yine çıkıyor. Bir dahaki belki 15 gün sonra belki 6 ay sonra çıkacak ama sonuç olarak çıkıyor. Rahatlaması ve ağrısının dinmesi için ameliyat olması gerekiyor. Şuan yüzündeki tümör onu çok zorluyor. Bu seferki tümör bu zamana kadar çıkanların en büyüğü ve en kötüsü.” “Çaresiz olmak seni bitiriyor” Maddi ve manevi olarak kötü durumda olduklarını ifade eden Yağbasan, “Artık son nokta. Maddi ve manevi olarak bittik. Çünkü her defasında bir doktor araması, bir doktor koşturmacası. Doktorlar diyor ki ameliyata gerek yok. Bunu söyleyen çok doktor oldu. Bu şekilde gözünün önünde durduğu zaman çaresiz olmak seni bitiriyor zaten. Yapabildiğin bir şey yok. Sadece bekliyor ve araştırıyoruz ama sonucu yok” ifadelerine yer verdi. Sahra’nın tedavisi için bir yardım beklediklerini kaydeden Yağbasan, “En azından bu şeyler çıktığında sıkıntısız ameliyat olabileceği bir yer ve doktor istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunun stresini yaşamak insanı bitiriyor. Her yüzünde çıktığında nerede yapacaklar diye düşünüp sıkıntı yaşıyoruz. Gitmediğim yer kalmadı. İstanbul’daki bütün hastanelere gittik. Antalya’ya gittim. Sahra’nın dosyasının gitmediği yer kalmadı. Sahra’yı gören biz bunu burada yapamayız diyorlar” dedi.

(RB-

