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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu

Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu

Detaylar

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Dikkatsizlik Sağlık Ekipleri Çapa Motoru 

-Olay yeri
-Yaralı ve yaralının vatandaşlar tarafından taşınması
-Yaralının ambulansa bindirilmesi

( SAKARYA )- Tarlasını sürdüğü esnada ayağını çapa motoruna kaptırdı- Ambulans tarlaya giremeyince yaralı çiftçi vatandaşın kucağında taşındı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde tarlasını süren çiftçi ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ambulans tarla yoluna giremeyince yaralı çitçi vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, Karasu ilçesi Paralı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını süren Yavuz B., dikkatsizlik neticesinde ayağını çapa motoruna kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans, tarla yolunun dar ve bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Yaralıyı ise vatandaşlar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağ ayağında kesikler ve kırıklar oluşan Yavuz B., yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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