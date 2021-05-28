Bir anlık dalgınlık canına mal oldu

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Düşen şahsın ayakkabılarından görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay



( KOCAELİ )- Tadilat yaptığı binanın çatısından düşen inşaat ustası öldü KOCAELİ



- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tadilat yaptığı çatıdan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tadilat yapan inşaat ustası İbrahim Yılmaz (45), çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yılmaz’ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan inşaat ustasına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alınan Yılmaz, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cansız bedeni, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

