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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı

Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı

Gökkuşağından genel, detay

Ölümsüz Sarılar Gökkuşağı Yağan 

-Paketci ile röportaj

( MUĞLA -ÖZEL)- Manzarayı gören telefonuna sarıldı- Gökkuşağı Bodrum’u ışıl ışıl etti MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağan yağmur ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Bodrum’da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum’u aydınlattı. Mavi denizle buluşan Gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu. Paket servisçileri ise yolllarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti. (EA-İK-
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