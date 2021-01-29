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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bir anda alev topuna döndü, faciadan dönüldü

Bir anda alev topuna döndü, faciadan dönüldü

Tokat’ın Niksar ilçesinde kavşakta bekleyen otomobilin altına sızan yakıt (MOBESE)

Kırmızı Işık Patlama Anı Benzin Kaçış Yangına Müdahale 

-Araç hareket ettiği anda alev topuna dönmesi
-Otomobildeki 5 kişinin yanan araçtan kendisini dışarı atarak kaçması
-Cep telefonuna yansıyan görüntülerde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Otomobil sürücüsü ile röp.

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü, içerisindeki 5 kişi canlarını son anda kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay, Tokat’ın Niksar ilçesinde yaklaşık bir hafta önce akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevi kavşağına trafik ışıklarında duran Renault marka otomobilin motor kısmı bir anda alev topuna döndü. Otomobil sürücüsü Demirhan S. ile araç içerisindeki 4 kişi otomobilden çıkmayı başardı. Son anda yanmaktan kurtulan 5 kişi koşarak araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.O anlar kameralara yansıdıŞehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın altından yola yayılan benzin dikkat çekti. Otomobil hareket ettiği sırada alev alan benzinle birlikte otomobilin alev topuna dönmesi, araç içindeki yolcuların hızla çıkarak kaçması görüntülere anbean yansıdı.Otomobil sürücüsü Demirhan S. patlama anında çok korktuklarını belirterek, “Işıklarda durmuştuk, araç devirden düşer gibi olmuştu, kalkış yaptığımız anda araç bir anda patladı. Bizde kendimizi dışarıya attık. Arabada 5 kişiydik can havliyle bir anda arabadan çıkarak kaçıştık ve itfaiyenin gelmesini bekledik” dedi.

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