BioNTech aşılarının birinci dozları yapılmaya başlandı

-Aşının yapılması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İlk kez uygulanacak. BioNTech aşısını güvenilir bulduğu için tercih ettiğini belirten Mustafa Akgün, “BioNTech aşısını antikor üretmede daha etkili olduğu ve üretenlerin Türk olması bana güven verdiği için de tercih ettim” dedi.

Korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve diğer hastanelerde uygulanmaya başlandı. Aşı sırası gelen vatandaşlar MHRS uygulaması üzerinden Sinovac ya da BioNTech aşısını seçip yaptırabiliyor. “Güven verdiği için de tercih ettim” “BioNTech aşısını güvenilir bulduğu için tercih ettiğini belirten Mustafa Akgün, “BioNTech aşısını antikor üretmede daha etkili olduğu için tercih ettim. Üretenlerin Türk olması bana güven verdiği için de tercih ettim. 54 yaşındayım kronik hastalığım olduğu için önceliğim var. İlk seçtiğimde Sinovac aşısını seçtim. Sonra bir baktım ki seçenek açılmış BioNTech seçtim diğerini iptal ettim” dedi.

Vatandaşların ilgisinin çok olduğunu belirten Hemşire Özlem Mavi, “Vatandaşlarımızın ilgilisi iyiydi. Aşının güvenirliği açısından özellikle istediklerini belirtiler. Şuan olumlu dönüşler alıyoruz. Şuan hiçbir sıkıntı görmedik. Sinovac’da da BioNTech’de de bir sıkıntı görmedik. Vatandaşlarımız aşı olduktan sonra yarım saat istirahatli bekletiyoruz. Herhangi bir şey olduğu anda müdahale ediyoruz. Daha sorasında evlerine gönderiyoruz. İkinci aşıları için bir ay sonra randevu almalarını söylüyoruz” dedi.





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