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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Binlerce Pakistanlı havalimanına akın etti

Binlerce Pakistanlı havalimanına akın etti

- İslamabad havalimanından görüntüler

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İngiltere İslamabad Karantina Toplu Taşıma Akalan 


- İngiltere'den Pakistan'a Ocak ayından bu yana seyahat eden binlerce Pakistanlı, İngiltere tarafından geçtiğimiz hafta alınan kararın ardından kırmızı liste sınırlamalarına yakalanmamak adına İngiltere'ye geri dönmek için İslamabad Havalimanına akın etti. İngiltere, geçtiğimiz hafta Pakistan’ı artan Covid-19 vakaları nedeni ile kırmızı liste ülkeleri arasına eklemişti. Alınan karar kapsamında İngiltere'den Pakistan'a giden vatandaşların cuma gününe kadar geri dönememeleri durumunda, İngiltere'ye vardıklarında kırmızı liste sınırlamalarına maruz kalacakları belirtilmişti. Kararın ardından Ocak ayından bu yana İngiltere'den Pakistan'a seyahat eden binlerce Pakistanlı, kırmızı liste sınırlamalarına yakalanmamak adına ziyaretlerini sona erdirerek, İngiltere'ye geri dönmek için İslamabad Havalimanına akın etti. Alınan sınırlama kararına göre, belirlenen son tarihten sonra İngiltere'ye gelen yolcuların 11 gecelik otel karantinası için bin 750 pound ödemesi gerekecek. Fakat cuma günü saat 4'ten önce İngiltere'ye varan Pakistanlılar ise, toplu taşıma araçlarıyla evlerine dönebilecek ve 5 gün sonra yapılan bir korona virüs (Covid-19) testinden negatif sonuç çıkması durumunda, 10 gün veya daha az süreyle kendini karantinaya alacak. Pakistan'da toplam vaka sayısı 705 bin 517'ye, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 124'e ulaştı.
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