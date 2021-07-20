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- Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

- Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Namazdan detay

Protesto Mazda Bayram Namazı İsrail Trol 

-Mescid-i Aksa'ya akin eden Müslümanlar
-Namazın ardından düzenlenen protesto

( KUDÜS ) KUDÜS

- Binlerce Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı. Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'dan yanı sıra Kudüs'ün çeşitli mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler, tekbirlerle Mescid-i Aksa'ya ulaşırken, İsrail güçleri ise, ibadet edenlerin kimliklerini kontrol etti. İsrail güçlerinin sıkı kontrollerine rağmen yüz binden fazla Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazdan sonra protesto Namaz sonrası Filistinliler, Fanatik Yahudilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı baskınlara tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi.
Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa’nın önemini vurgulayan Filistinliler, Fanatik Yahudilerin baskınlarını kınayarak, "Canımız, kanımız sana feda olsun Mescid-i Aksa" sloganı attı.
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