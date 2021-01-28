Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Binlerce kitap ele geçirildi: Polis baskın yaptı, korsan satıcı kıskıvrak yakalandı

Binlerce kitap ele geçirildi: Polis baskın yaptı, korsan satıcı kıskıvrak yakalandı

polis ekipleri

Akalan Bandrol Nitelik Polis Ekipleri Irak 

-ele geçirilen kitap görüntüleri
-depolanan kitaplar
-polislerin iş yerine girişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Pendik de piyasaya sürülmek üzere depolandığı bandrolsüz (korsan) kitaplar İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla piyasaya sürülmek üzere depolanan 11 bin 500 adet bandrolsüz(korsan) kitap ele geçirildi. Olay geçtiğimiz hafta Pendik’e bağlı Dumlupınar mahallesinde yaşandı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa” muhalif nitelikte bandrolsüz kitapların üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelenilen adreslere operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir iş yerinde piyasaya sürülmek üzere depolanan toplamda 11.500 adet bandrolsüz (korsan) kitap ele geçirildi. Yapılan operasyonda kitaplar ile birlikte iş yeri sahibi H.N isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak hakkında “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahsın, işlemleri tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement