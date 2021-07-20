Binlerce kişi bayram namazı için Mevlana Meydanına akın etti

-Bayram namazının kılınması

-Meydanda namaz kılan vatandaşlarla röp.

-Mezarlıktan görüntüler,

-Mezarlık ziyaretleri yapan vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’da binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanını doldurarak bayram namazı kıldı. Namaz kılan ve mezarlıkta ziyaretlerde bulunan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajı vererek, hastalıktan kurtulmak için dua edip, hayırlı bayramlar diledi. Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Mevlana Meydanında bir araya geldi. Meydanı dolduran binlerce kişi, verilen vaazı dinledikten sonra mesafeli bir şekilde saf tutarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından hep birlikte dua eden vatandaşlardan bazıları kurbanlarını kesmeye giderken bazıları ise mezarlık ziyaretinde bulundu. Bayram namazını meydanda kılan eski milletvekili ve Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu bayramda buruk hissettiklerini belirterek, “Hem pandemi dolayısıyla hem de dünyadaki müslümanların yaşadığı zulümler karşısında buruk bir bayramdayız. İnşallah bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bugünlerin hürmetine bizlere sıhhat afiyet ve İslam alemine de kurtuluş nasip eder inşallah” dedi.

Bir başka Konyalı vatandaş da, geçen kurban bayramına göre bu bayramın biraz daha rahat olduğunu ifade ederek, “En azından rahat rahat ibadeti yapabildik. Geçen Kurban Bayramı’nda bu kadar rahat değildik. Öncelikle rabbime şükürler olsun bu raddeye gelmiş olmaktan dolayı. Tabii yan yana, omuz omuza durmak, sık saf tutmak daha güzel. Ama buna da şükür. Tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Rabbim inşallah bu virüsü ve hastalığı üzerimizden alarak daha sağlıklı, daha güzel günlerde tekrar bayramlarda kavuşmayı nasip etsin hepimize inşallah” şeklinde konuştu.

Mezarlığa yakınlarını ziyarete geldiklerini söyleyen Ömer Faruk Ağaççanak da, “Ziyaret ettik. Şimdi kayınvalidem var, ablam var o tarafa gideceğiz. Ondan sonra da eve gidip bayramlaşacağız aileyle. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İslam alemi birbirine sarılmalı. Tek vücut olmalıyız” ifadelerini kullandı. Mezarlıkta ziyaretlerde bulunan Hikmet Gündüz ise, “Geçmişlerimize olan vefa borcumuzu ödeyebilmek için bayramlar da bunlara güzel bir vesile oluyor. Bayram sabahları hem de arefe günleri ziyaretlerine geliyoruz. Devamlı hatırlıyoruz, dua ediyoruz onlar için. Onların da bayramını tebrik ediyoruz bu şekilde. Bu bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bu bayram vesilesiyle hem bu hastalığın son bulması için hem de İslam aleminin üzerindeki bu sıkıntılı durumun kalkması için inşallah bir vesile olur diye dua ediyoruz” diye konuştu.

(FÇ-FM-

