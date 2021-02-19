Bingöllü kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor

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( BİNGÖL -ÖZEL) BİNGÖL



- Bingöl’de Aile Destek Merkezi’ne giden kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Aile Destek Merkezi (Adem), ev hanımlarının hem meslek öğrenmelerine hem de aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlıyor. Yaklaşık 3 ay önce açılan 2. Aile Destek Merkezi, 60 kadına meslek öğrenme imkanı sunmaya başladı.

Haftanın 5 günü destek merkezine gelen ev hanımları, hem burada meslek öğreniyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Filografi, tel kırma, rölyef, ahşap seramik boyama, geri dönüşüm, mis sabun, amigurimi bebek yapımı, teraryum gibi kurslarda eğitim gören kadınlar, çocuklarını da destek merkezi içindeki oyun sınıfına gönül rahatlığı ile bırakabiliyor. Aile Destek Merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren koordinatör Dilan Bayraktar, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Merkezlerimiz kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel gelişim yönünden katkı sunmaktadır. Merkezimiz yaklaşık 3 ay önce açıldı. Şuan da üç kursumuzda 9 modülle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunlar tel kırma, rölyef, filografi, ahşap-seramik boyama, geri dönüşüm, mis sabun, teraryum yapımı, kütük tasarımı gibi çalışmalarımız. Bunun yanı sıra okuma-yazma kurslarımız eğitim seminerlerimiz, annelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakacağı bir oyun odamız mevcut. Orada yine 15 çocuğumuza da eğitim vermekteyiz” dedi.

Özel siparişler ve yıl sonu sergilerinde ürünlerin satışının yapıldığını aktaran Bayraktar, “Buradaki hedefimiz, kadıların ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak. Yapmış oldukları ürünlerin satışlarını gerçekleştirmek. Burada hem özel siparişler alıyoruz hem de kadınların maddi kazanç sağlamalarına vesile oluyoruz” diye konuştu.

Aile destek merkezindeki kursa gelen 2 çocuk annesi Burcu Demir ise, “Ev hanımı 2 çocuk annesiyim. Genelde vaktim hep evde geçiyordu. Sonra aile destek merkezinin açıldığını duydum ve sonra bilgi almaya geldim. Burada el sanatları, ahşap boyama gibi alanların olduğunu öğrendim. Elim örgüye daha yatkındı oraya tercih ettim. Burada amigurimi yapıyorum, onları öğreniyorum. Hem ev ekonomisine hem kendime burada bir şey öğreniyorum, paylaşıyorum. Sağolsunlar destek olup ilgileniyorlar” şeklinde konuştu.





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