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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bingöl Valiliği:”Yangın kontrol altına alındı”

Bingöl Valiliği:”Yangın kontrol altına alındı”

- Orman yangını söndürme detayları

İş Makinesi Yangın Ormanlı Helikopter Yangına Müdahale 

-- Helikopter detay
-- Helikopter içinden detaylar
-- Genel ve detaylar

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl Valiliği Genç ilçesinde Cuma başlayan orman ve örtü yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın, 25 Haziran Cuma günü Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıktı. 4 gün süren yangına Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi.Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana’dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek yangına müdahale çalışmalarına katıldı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 bin 500 hektarın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada:”Genç ilçemizde Cuma gününden beri devam eden yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Müdahale çalışmalarına katılan tüm personelimize ve gönüllü destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten korusun”denildi. (MAÇ-HİV-
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