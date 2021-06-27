Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
BİNGÖL - Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

BİNGÖL - Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

- Ormanlık alandan yükselen alevler - Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi - Ekiplerin müdahalesi - Dedebağı köyünde oturan 80 yaşındaki Mehmet Keleş ile röportaj Bingöl 'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyorBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Genç ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan yangın kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan ekiplerin, müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Genç Kaymakamı Arif Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.Yangında, Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alan zarar gördü.Dedebağı köyünde oturan 80 yaşındaki Mehmet Keleş, yangının zarar oluşturduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz var gücüyle çalışıyor. Araç gereçler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Gereken yardımlar peş peşe geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yükselen Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement