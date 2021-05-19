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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİNGÖL - Orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü

BİNGÖL - Orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü

- Yangın söndürme çalışmaları - Ormanlık alandan yükselen dumanlarBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Genç'in Güzeldere köyündeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.5 iş makinası, arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 20 kişilik ekip ve vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangında 9 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

İlk Müdahale İş Makinası Orman Yangını Yükselen Yangına Müdahale 

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