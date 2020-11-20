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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BİNGÖL - Mevsimin ilk karı yağdı

BİNGÖL - Mevsimin ilk karı yağdı

- Yedisu ilçesinde kar yağışından görüntüler - İlçe caddelerinden görüntüler - Hesarek Kayak merkezinden görüntüler - Teleferiklerden görüntülerMevsimin ilk karı yağdıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de yüksek kesimlere kar yağdı. Bingöl 'de sabah başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Mevsimin ilk karının düştüğü Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.Karlıova'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Bazı vatandaşların yağışa hazırlıksız yakalandığı görüldü.
Yedisu ilçesinde de mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, sevinç yaşadı.Meteoroloji yetkilileri, yağışın alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Bild Akalan Kar Yağışı 

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