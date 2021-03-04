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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BİNGÖL - Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek

BİNGÖL - Mavi kategoride yer alan Bingöl'de hedef tam normalleşmeye geçebilmek

- Vali Kadir Ekinci'nin esnafı ziyaret etmesi - Ekinci'nin esnafla sohbet etmesi - Yaşlı bir vatandaşın dua etmesi - Vali Kadir Ekinci'nin açıklamaları - Ekinci'nin çocuklarla ilgilenmesi ve öz çekim yapmasıBİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Esnafımızı geziyoruz, görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda büyük bir hassasiyet var. Ümit ediyorum ki bu hassasiyet devam eder ve Bingöl lü kardeşlerimiz mavi değil artık olmayan beyaz kategoriyi gerçekleştirir." dedi.

Çekim Gori Hassasiyet 

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