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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BİNGÖL - Kiğı'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)

BİNGÖL - Kiğı'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2)

- Kiğı Belediyesi - Marketteki malzemelerin yere düşmesi - Vatandaşların sokağa çıkması Bingöl 'de 5,2 büyüklüğünde depremANKARA (AA) - Bingöl 'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl 'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İnternet Sitesi Deprem 

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