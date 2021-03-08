BİNGÖL - Karlıova beyaza büründü

- Karlıova'da kar yağışı - Karla kaplanan yollar ve ağaçlar - Kar küreyen vatandaşlar - Ömer Söğüt'ün konuşmasıKarlıova beyaza büründü Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından, ilçe beyaza büründü.BİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından, ilçe beyaza büründü.Kar kalınlığının 10 santime kadar ulaştığı ilçede araçların çoğu karla kaplanırken, Karayolları ekipleri yolların temizlenmesi için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. İş yerlerini açan esnaflar ise ilk olarak kar attı.Bir gün öncesinde ilçe merkezinde hiç kar olmadığı için çocuklar parklarda oynayabilirken, sabah saatlerinde okula giden bir öğrenci yol üstü parka uğraması ve parkın karda kaybolmasından dolayı boynu bükük geri döndüğü kaydedildi.Kışın en güzel yönünün kar olduğunu belirten Ömer Söğüt, Karlıova adına yakışır bir ilçedir. Şubat ayında kar yağmaması Mart ayında karın yağmayacağı anlamına gelmiyor. Kar bizim için berekettir, çünkü kar yağışı yaz aylarında hayvancılığa ve bitkilere çok faydası oluyor" dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım