BİNGÖL - Heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
- Heyelan nedeniyle kapanan yol - Yolda bekleyen araçlar - İş makinesinin yol açma çalışmas Bingöl 'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova - Yedisu kara yolu açıldıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu açıldı.Karlıova - Yedisu kara yolunun Kaynarpınar ve Kızılçubuk köyleri arasındaki 5 farklı noktada sağanak sonrası heyelan meydana geldi.Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım