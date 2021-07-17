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BİNGÖL - Heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BİNGÖL - Heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

BİNGÖL - Heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

- Heyelan nedeniyle kapanan yol - Yolda bekleyen araçlar - İş makinesinin yol açma çalışmas Bingöl 'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova - Yedisu kara yolu açıldıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu açıldı.Karlıova - Yedisu kara yolunun Kaynarpınar ve Kızılçubuk köyleri arasındaki 5 farklı noktada sağanak sonrası heyelan meydana geldi.Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Karayolları Bild Sağanak 

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