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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BİNGÖL - Genç'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

BİNGÖL - Genç'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Yangın çıkan bölge - Yangın söndürme çalışmaları Bingöl 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.

İlk Müdahale İş Makinesi Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

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