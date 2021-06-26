Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BİNGÖL - Depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

BİNGÖL - Depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

- AFAD çadırlarının kurulması - Hasar tespitinin yapılması - Kuşbayırı köyü muhtarı Mehmet Düven ile röportaj - Sahada incelemelerin yapılmasıBingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor - Vali Kadir Ekinci: - "AFAD tarafından evlerine girmeyen vatandaşlarımıza çadır verildi.
Aynı zamanda gece evlerine girmek istemeyenlere Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı"BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor.Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depremde bazı yerlerde ufak tefek çatlakların olduğunu, bunlarla ilgili tespit çalışmalarının yapıldığını, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.Bölgede çalışmaların devam ettiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Ekinci, "AFAD tarafından evlerine girmeyen vatandaşlarımıza çadır verildi.
Çadırda kalmaları temin edildi. Aynı zamanda gece evlerine girmek istemeyenlere Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı." dedi.
Elazığ 'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyüne bağlı Kubatan mezrasında da bazı vatandaşların evleri deprem nedeniyle hasar gördü. Elazığ 'da da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması devam ediyor.Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba depremden etkilenen yerleşim birimlerini ziyaret ederek, sahada incelemelerini sürdürüyor.

Deprem Bild Muhabir Hasar Tespit 

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement