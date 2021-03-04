Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)

- Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliğiBİNGÖL - Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. - 8 -
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