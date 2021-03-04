Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)

- Kaza yeri - Yaralı askerin ambulansa taşınması - Olay yerindeki hareketlilik - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın olay yerine gitmesiBİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.(5)
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